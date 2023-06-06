據香港東網報導，國際航空運輸協會（IATA）周日（4日）起，一連3天在土耳其伊斯坦堡舉辦航空業年會，預測疫後市場前景，並討論減碳及永續等議題。會上關注到兩岸目前旅遊互訪仍有限制，鼓勵雙方盡快鬆綁，以利航空市場發展。

IATA北亞地區副總裁解興權表示，民航業界期望兩岸互訪能盡快恢復，因為只有恢復才有交流，特別是經貿方面。他指出，IATA上月在北京召開的兩岸航空業協調會上，可見台灣業者表現亮眼，航班量已回復到疫前的七成，但因兩岸互訪受限令載客率上不來，又認為數字其實可以更樂觀。

台灣民航局指出，今年國際及兩岸航線客運量可望恢復至2019年的40％至60％，明年達到65％至80％，2025年甚至有機會恢復到2019年的水平。對於大陸國台辦表示，恢復兩岸旅遊不需要協商，台灣交通部長王國材認為，當時是陸方先發佈禁止自由行及團體旅客赴台，如現無限制應大聲說出來。