梅雨季又濕又熱是白蟻大舉動的時節，但其實白蟻不是蟻，是蟑螂的親戚，台大昆蟲系名譽教授徐爾烈指出，會飛的白蟻是有性別的，能繁衍後代，只要有一對雌雄白蟻飛到屋內交配產卵，家裡就可能變成白蟻巢。而杜絕白蟻入侵家中有3招，包括關閉不必要的燈光、避免使用白光及晚上拉上窗簾並關好窗戶。

臉書「國家自然公園管理處」曾發文指出，白蟻是蟑螂的親戚，不是螞蟻的一種，自2007年開始有相關研究發現，白蟻是由蟑螂演化出來，因此在分類上被改為是蟑螂（蜚蠊目）的分支，所以看到一大群白蟻，也就像是看到一大群蟑螂。

根據《TVBS》報導，台大昆蟲系名譽教授徐爾烈指出，全世界的白蟻有3000多種，在台灣只有20種，其中危害住家最嚴重的是台灣家白蟻，中南部則有一種叫格斯特白蟻。會飛的白蟻是有性別的，生殖器官會發育，一對雌雄白蟻飛進屋，翅膀掉落後在環境條件許可下，開始交配產卵、築巢，生出一窩白蟻，繁殖力驚人，而白蟻的工蟻則負責顧蟻巢、餵小白蟻、到外面採集食物。

徐爾烈表示，白蟻到黃昏以後有趨光性，往有燈的住家飛，所以晚上要關閉不必要的燈光、避免使用白光、窗簾拉好並將紗窗、門窗緊閉。若有幾隻鑽進來，可在水盆裡放水加清潔劑，置於電燈底下，白蟻就會跳進去自殺；如果家裡出現非常多隻，那就是從家裡跑出來的，要請專業人員處理，因為白蟻危害的範圍非常大。