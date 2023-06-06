警方將洪嫌移送偵辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市議員李雨庭大寮服務處5日晚間遭人倒車衝撞。警方調查，當天為61歲蘇姓女子先向議員助理陳情，並商借服務處與多名債主協商債務，並委請1位綽號小賀的男子幫忙協商。過程中洪姓嫌犯與小賀的同夥友人發生肢體衝突，洪嫌離開後心有不甘，於是開車撞擊大門後棄車徒步逃離現場，搭乘朋友自小客車離開。警方除逮到洪嫌。將持續追查其他關係人等釐清案情。

高雄市議員李雨庭透過臉書表示，昨日下午他的助理接受朋友的陳情，在服務處協商債務糾紛，後續大家不歡而散。晚上大寮服務處就遭不明人士駕車闖入破壞，面對如此的暴力她表達譴責與抗議，要求警務單位儘速查辦。經警方調查，61歲蘇姓女子先向議員助理陳情，5日再商借李雨庭大寮區捷西路服務處，與10多名債主協商債務，並委請1位綽號小賀的男子幫忙協商。

而蘇女積欠其中1名23歲的洪嫌約3萬元，還有約1萬多元的債務仍未還清，但協商過程中，23歲的洪姓嫌犯與小賀的同夥友人發生肢體衝突，洪嫌離開後心有不甘，於是於晚間6時55分駕駛自小客車，以倒車方式撞擊服務處大門後棄車徒步逃離現場，搭乘朋友自小客車離開。

案發後，專案小組循線擴大調閱監視器，並運用大數據及科技偵查積極偵辦，鎖定涉案洪姓犯嫌身分，並報請高雄地檢署檢察官開立拘票，於同日深夜11點多將洪嫌查緝到案，依刑法毀損、恐嚇罪嫌移送法辦，警方將持續追查其他關係人等釐清案情。

不過底下有許多留言都是質疑前因後果並非如此，李雨庭也於留言處回覆：「如果證明服務處人員有動手，歡迎提告，本人絕不護短，一切依法辦理。根據助理轉述，陳情民眾只是借我服務處協調事情，你們雙方協調不成，也應理性溝通，不應使用暴力手段。請當事人出面釐清事實真相，讓整件事情水落石出。以上留言都已截圖，請不要再做無謂的人身攻擊，否則一律提告！」