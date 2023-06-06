男星劉畊宏近年來他舉家移居至大陸，並以主打在家也能健身的方式跳起自創的「毽子操」，因而爆紅，吸引不少粉絲追蹤，而近期劉畊宏一條廣告的價碼曝光，短短20秒的影片要價60萬人民幣(約新台幣259萬元)，消息曝光後，在陸網上引發討論。對於劉畊宏的高報價，台灣男星郝劭文卻無辜掃到颱風尾，直播帶貨時遭酸「賺很多」，結果他1番話回應酸民全閉嘴。

童星出身的郝劭文去年和化妝師女友林寧瑞登記結婚，在上月剛攜手老婆以及女方9歲繼女舉行婚禮，可以看出一家三口感情融洽。而婚後回歸直播平台帶貨的郝劭文，卻意外因為劉畊宏的20秒260萬元的高報價，被酸民直轟「只靠直播掙了不少錢」。

對此，郝劭文得知後，不僅沒有生氣，反而以高EQ態度此事，表示：「我掙錢工作，礙著你了嗎，我吃你家大米了嗎？你工作是為了什麼？是不是為了掙錢？都是為了生活，都是為了家庭掙錢有什麼見不得人的事情嗎？那我有給大家賣假的、賣差的東西嗎？」，這番真誠的言論引起網友共鳴，獲得不少支持。

據了解，以粉絲數量多寡為報價金額的級距中，粉絲數量逾30萬的直播主報價在人民幣1至10萬（約新台幣4至43萬）以內，而百萬粉絲以上，則報價超過數十萬人民幣。其中，在抖音上擁有約6937萬粉絲的劉畊宏，報價為人民幣60萬元。