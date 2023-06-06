由沙烏地阿拉伯蘇爾坦親王大學（Prince Sultan University）和中國大陸深圳大學共建的蘇爾坦親王大學孔子學院4日（當地時間）在沙國首都利雅德舉行揭牌儀式，標誌著該國第一所正式掛牌的孔子學院投入運轉。蘇爾坦親王大學校長艾哈邁德表示，孔院將為推動兩國文化和經濟交流合作發揮積極作用。

公開資料顯示，蘇爾坦親王大學成立於1998年，是沙國第一所私立、非盈利大學，現設有法學院、電腦與資訊科技學院、建築與設計學院、工商管理學院、理學院和人文學院6個學院，在校學生6500多人、教職員工900多人。

新華社報導，中國駐沙國大使館臨時代辦殷立軍與艾哈邁德出席活動並為該校孔院揭牌。艾哈邁德在歡迎辭中表示，蘇爾坦親王大學孔子學院的建立將為該校學生和沙特青年學習中文、了解中國文化提供寶貴機會，也將為推動沙中兩國文化和經濟交流合作發揮積極作用。

「隨著沙烏地年輕一代學習中文、了解中國文化的興趣日益濃厚，相信今後會有越來越多的學生來到孔院學習，蘇爾坦親王大學將繼續在推廣沙烏地中文教學、傳播中國文化方面發揮重要作用」，艾哈邁德說。

殷立軍在致辭中說，近年來在中沙兩國領導人的引領下，雙方全面戰略夥伴關係保持快速發展勢頭，各領域合作不斷深化拓展。目前，沙烏地已有4所大學開設中文專業，8所中小學開設中文課程。「我們對蘇爾坦親王大學孔子學院揭牌表示祝賀，相信這將進一步推動在沙中文教育，吸引和鼓勵更多年輕人學習中文、了解中國文化，為兩國各領域交流和合作搭建橋梁」。

中國國際中文教育基金會副理事長兼祕書長趙靈山、深圳大學黨委書記李清泉、深圳大學校長毛軍發分別以視訊方式發表致辭，並希望在中沙雙方的共同努力和支持下，該孔院能成為沙國民眾學習中文、了解中國的重要平台。

蘇爾坦親王大學孔子學院中方院長張新穎在接受新華社採訪時說，「蘇爾坦親王大學孔院是深圳大學在海外共建的第一個孔子學院，揭牌後我們將盡快落實在沙中文教學、國際學生交換、中阿文化交流傳播等方面工作，把孔子學院的品牌做好做強」。