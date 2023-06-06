6月5日是世界環境日，國防部在臉書po出推動節能減碳的成果照，但卻出現「太陽能發電戰術背心」與「單兵鋰電池行動電源」，引發網友熱議與批評，台籍法國外籍兵團成員夏宜強留言指出，鋰電池易燃易爆，他曾在非洲碰到恐怖組織的鋰電池炸彈攻擊，當時造成嚴重傷亡，將這種成果上傳臉書，國防部是在「開什麼玩笑」？

國防部4日發文表示，為呼應2050淨零轉型，國軍積極推動節能減碳，在不同領域中展現了成效，其中，中科院研發了能有效降低環境汙染、使能源再生利用的社區型綠電系統；三軍總醫院建立了太陽光電系統，目前是北部太陽光電設置量最大的醫學中心；陸軍官校的「國防綠能實踐基地」，推廣國防綠能教育、發展和應用，並培育國軍綠能軍事應用人才。

貼文中出現的太陽能發電戰術背心和單兵鋰電池行動電源，引來了大批網友留言批評，「這是開玩笑的吧」、「我們的稅金就花在這種鬼地方嗎」、「建議把太陽能板貼在裝甲車上，看起來閃亮亮，嚇死敵軍」，針對批評，國防部強調，這是學生們在課堂上專題實作的作品，並非軍品研發成果。

而夏宜強除留言砲轟「白X嗎？開什麼玩笑？」也反問國防部，太陽能戰術背心與單兵攜帶鋰電池，就算是學生作品又如何？未來的軍官，居然會想把易燃易爆的鋰電池配備在戰術背心上？夏宜強指出，他去年在西非國家馬利值勤時，曾遇到恐怖組織伊斯蘭國引爆鋰電池加砲彈的IED（簡易爆炸裝置），死了幾十名軍人和50多名平民，國防部難道不知道這種炸彈威力多大？