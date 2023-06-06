女星小S（徐熙娣）出道多年收入相當可觀，但她私下卻相當節儉，自己隨身的背包揹了十多年，連破了都捨不得換，還找賈永婕幫忙修補，不過她日前臉書曬出一張超真實的醜照，意外被眼尖網友發現「穿搭變了」，眾人也瞬間歪樓討論起她的包包。

小S 昨（5）日突在臉書曬出一張醜照，文中寫下：「在東京的街頭逛街，好愜意喔！」照片中可見，她身穿寬鬆上衣搭配開衩黑裙和牛仔外套，腳上踩著黑白運動鞋，裝扮十分休閒，而她在被抓拍的同時，正好用手順過頭髮，雙眼半張不開，但小S卻一點也不在意，還高EQ與粉絲分享「一直放美照也膩」、「這要攝影師技術奇好才抓得到」。

照片曝光後，許多粉絲紛紛大讚「妳的美麗被拍的毫無保留」、「就喜翻這麼自然親近的妳」、「舉手投足都是氣場」但有網友發現她換包包了「之前的帆布包呢？」、「怎麼沒背之前的包包了？」小S則回應：「編織包怕裝太重會鬆」，看得出她對舊包仍十分珍惜。

事實上，小S那顆用了長達15年的英國時尚品牌Paul Smith的帆布包，過去有人好奇她為何不換包，即使背破了都還找賈永婕用割下牛仔褲的布料幫忙修補，對此，小S表示，因為這顆包大又好用，要背到揹帶與包包分離才捨得丟，更直言「大家會喜歡或是討厭我，一定是我的人格魅力，不可能是因為一個包包吧！」