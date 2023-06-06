One of the Japanese players hit a ballboy with a ball. She started crying, supervisor came and took the decision. https://t.co/KeNSayTYkZ pic.twitter.com/38Z9h4dKNi — Santi de luto ⚫️🖤 (@lobguruza) June 4, 2023

在法國網球公開賽女雙「砸人失格」的日本女將加藤未唯，事後向大滿貫賽事方提出上訴，堅稱自己沒有「危險行為」。當時在第二盤3比1領先的時候，加藤隨手把球用反拍打回對面，砸中底線後方的女球僮，主審起初只記警告，但在對手抗議之後改判失格。

法國女將柯內特（Alize Cornet）推文聲援加藤，她寫道：「瘋狂的判決，我真的為你遺憾，但很多選手（除了你們的對手）都很支持你們。」

退役澳洲選手麥納米（Paul McNamee）也推文：「女士，你展現了同理心與格調，我認為你不需要道歉，我很難過你們晉級的機會遭到剝奪。」加藤未唯的搭檔，印尼女將蘇捷雅迪（Aldila Sutjiadi）也被連累出局。

對手捷克女將布茲可娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩 （Sara Sorribes Tormo）大聲幫女球僮叫屈，後來卻在休息區笑得開懷，引來一些球迷不滿。加拿大主播班路易斯（Ben Lewis）批評布茲可娃與托摩：「真是丟臉，我想她們會失去許多尊敬。」

Sara Sorribes Tormo and Marie Bouzkova the cancer of tennis! pic.twitter.com/KPhbGtDwLC — Beedee “just saying🤷🏽‍♂️” (@Beedee131) June 5, 2023

英國退役名將韓曼（Tim Henman）告訴Eurosport說，他自己在溫網曾因相同的原因被判失格。他指出「打出去的球就是自己的責任，雖然加藤沒有惡意，但是女球僮受到驚嚇，這讓裁判陷入兩難。」

這和喬柯維奇（Novak Djokovic）在美網因為憤怒把球亂打的情況不同，但依照規定只要傷害到工作人員就不行。球迷推文給加藤打氣：「無心的錯誤不要緊，你是個優秀的選手，下次再來。」

「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也在2020年澳網不小心用球打到女球僮的頭，那位女球僮顯得若無其事，納達爾過去親吻她的臉頰致歉，女球僮還很高興。因為那次屬於比賽中對打的誤擊，所以納達爾不會被罰。