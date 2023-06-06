許多人都會尋求食物來提升免疫力，根據《好食課》過去一份調查顯示，雙北民眾在疫情期間，會多吃10種蔬菜來提升保護力，其中菇類、洋蔥、花椰菜、大蒜榮登前4名。對此，營養師郭彥廷表示，這4種蔬菜確實有增強免疫力的功效，並分別說明其各自營養價值與建議料理；其中，她提到，大蒜中含有具抗菌效果的植化素，但它也容易氧化，因此現切、現磨營養價值最高。

營養師郭彥廷在她個人Instagram「sabbilightkitchen」發文，說明菇類、洋蔥、花椰菜、大蒜等4款受歡迎蔬菜的營養價值與建議料理：

1、菇類：郭彥廷指出，菇類含有抗病毒、抗發炎特性的多醣體、葡聚醣。其中，β-葡聚醣能降低呼吸道症狀、減少病毒感染的一系列細胞激素分泌。另外，經過日曬的乾香菇含有維生素D，是價格實惠、四季皆產的好食材，可透過香菇雞湯、烤蕈菇溫沙拉來攝取。

2、 洋蔥：郭彥廷表示，洋蔥所含的槲皮素，有抗病毒、抗發炎特性，是近年研究中具潛力的防疫營養素。但使用劑量是1000毫克槲皮素萃取物，而不同顏色品種的洋蔥槲皮素含量也有差別，以紫色最多，黃色次之，白色最少，經換算每天至少要吃到3.5公斤的洋蔥，才吃得到1000毫克的槲皮素。

郭彥廷指出，飲食上確實很難達到目前實驗上的劑量，但多吃這些抗氧化的植化物質，對免疫力保健有益無害。料理上，像是咖哩、洋蔥炒蛋、涼拌洋蔥絲都是不錯的選擇。另外，蘋果、芭樂、莓類水果也都含有槲皮素，還能同時攝取到維生素C。

3、花椰菜：郭彥廷指出，花椰菜是十字花科蔬菜的一員，含有豐富的蘿蔔硫苷，有抗氧化、保養呼吸道的功效；且還有維生素A、C等營養素，對免疫系統、黏膜屏障有很棒的保健力。透過快速簡單的料理方式，如青炒花椰菜、蕈菇炒花椰菜等，也能保留更多營養。

4、大蒜：郭彥廷說，大蒜中的大蒜烯具有抗菌、抗病毒、促進新陳代謝等特性。雖然大蒜的營養很優秀，但目前沒有人體攝取大蒜能減少確診的實驗，所以過去曾流傳「喝大蒜水可以防疫」的說法，千萬不要輕易嘗試。另外，大蒜容易氧化，現切、現磨好的大蒜營養價值最高，如用新鮮蒜泥佐蔬菜或肉片、海鮮等都是很棒的攝取方式。

最後，郭彥廷提醒，不要想依賴單一食物來預防及治療疾病，飲食多元且均衡才是健康之道，建議可多吃含維生素C、A、D、E、礦物質鋅的食物，或是抗氧化力高、發酵性的食物等等，有益於打造良好的免疫系統。