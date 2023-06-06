聯合國安理會5日舉行中部非洲問題公開會，中國常駐聯合國副代表戴兵發言表示，近期非洲多國局勢表明，解決非洲問題必須從內部尋找解決方案。國際社會要尊重當事國主權和主導權，為維護地區政治穩定提供正能量。動輒施加外部干涉、單邊制裁，不僅解決不了問題，反而會激化矛盾。

戴兵更指出，近期主要經濟體採取不負責任的金融貨幣政策，對外轉嫁經濟金融風險，週期性收割發展中國家財富，對於非洲等發展中國家來說是最大的外部風險因素。他說，發達國家和國際金融機構要切實理解地區國家難處，兌現發展援助承諾，保持人道資金投入，説明地區國家渡過難關，同時支持地區國家增強發展韌性。

根據中新社報導，5日聯合國秘書長中部非洲問題特別代表阿巴里進行通報，表示儘管中部非洲國家自去年12月以來在促進和解和加強合作方面取得了重大進展，但該地區仍面臨多重問題和挑戰，包括海盜活動增加、俄烏戰爭、蘇丹武裝衝突造成的深刻影響，其中蘇丹衝突給鄰國帶來「破壞性的人道主義後果」，強調純粹的軍事應對解決不了中部非洲不安全的根源問題。

戴兵表示， 中方希望秘書長特別代表嚴格按照安理會授權，為有關國家籌備大選、展開對話提供建設性支持，認為國際社會應從當事國實際和人民需要出發客觀評價人權工作，不能把人權當作空洞的口號，更不能作為干涉當事國內政的工具。

戴兵說，地區非法武裝團體、恐怖主義、幾內亞灣海盜活動等十分猖獗，剛果（金）東部局勢、蘇丹動盪外溢影響令人擔憂，加劇地區人道和難民危機。中方支持中部非洲國家經濟共同體秉持共同安全理念，強化集體安全合作。國際社會要支持地區國家反恐部隊能力建設，加大對幾內亞灣海上安全問題投入，鼓勵地區國家增進互信、消弭分歧。