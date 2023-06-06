PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股在5月份受惠於AI題材大放異彩，大漲6.4%，在全球主要股市中僅次於費城半導體指數15.3%與日經225指數7%漲幅，且漲勢已延續三週，而本週5日蘋果將舉辦一年一度WWDC開發者大會，本次會議聚焦三大重點，包括多款新Mac同步登場、MR虛擬實境頭戴式裝置、全新OS作業系統等，雖然市場對於終端銷售仍存在雜音，但預料WWDC題材有利相關供應鏈股價走勢，有望進一步帶動台股多頭動能。

廖炳焜說明，整體而言，景氣需求隨通膨放緩而回升，加上半導體庫存去化預計第三季可望告一段落，預料景氣底部下修有限，搭配目前技術面與籌碼面強勢，指數維持短多趨勢不變，惟須留意5月漲多後，6月可能出現良性的回檔，預估指數區間將落在16000至17000的1000點箱型區間整理。

至於經濟數據方面，廖炳焜指出，目前進入景氣底部，主計處下修2023年實質經濟年增率至2.04%，而5月台灣製造業採購經理人指數(PMI)為41.3，不僅為連續三個月緊縮，更是再度出現創指數編製以來的次低紀錄，其中新增訂單、生產持續下滑，存貨持續緊縮，顯示景氣仍未脫離低迷，至於非製造業經理人指數(NMI)雖連續七個月擴張，指數仍下滑至52，不過，全年經濟仍維持前低後高格局。