●蘋果收跌約0.8%，盤中一度上漲2.2%，創下歷史新高，為17個月來首見。該全球身價最高的公司周一舉行2023年度的全球開發者大會（WWDC 2023），發表了其首款擴增實境（AR）頭顯Vision Pro，定價為3,499美元 （約新台幣10.8萬元），是Meta同類最貴產品價格的3倍之高。Vision Pro預計於明年初上市，將是自10多年前推出iPhone手機以來，蘋果風險最高、最大的一次豪賭。除此之外，蘋果亦推出一系列軟硬體更新，包括iOS 17、M2 Ultra晶片、採用M2晶片的15吋MacBook Air，以及採用M2 Ultra晶片的新版Mac Pro旗艦桌機等。

●特斯拉收漲1.7%，該公司5月份在中國的中國製電動車銷量大幅成長。根據中國乘聯會發布的5月新能源車銷售報告，特斯拉中國製電動車在中國的銷量達到77,695輛，較4月份（75,842輛）成長2.4%、較去年同期上海封城期間（32,165輛）大幅成長142%。

●美國大型銀行股齊跌，摩根士丹利跌0.72%，美國運通跌0.67%，花旗跌0.17%，摩根大通跌0.98%，美國銀行跌0.59%。《華爾街日報》援引知情人士報導，美國監管機關準備收緊對大型銀行的規範，可能將其資本要求平均提高20%，在今年一連串中型銀行倒閉後強化金融體系的韌性。報導指出，美國監管當局最快可能在本月提出相關變革，資本要求的確切數字將取決於銀行業務，擁有大型交易業務的美國銀行業巨頭料將面臨最大的調漲幅度。摩根士丹利和發卡巨頭美國運通等高度仰賴投銀或財富管理等費用收入的銀行，也可能面臨較大的調漲幅度。

●Palo Alto Networks收漲4.4%，該網路安全公司將於6月20日取代Dish Network Corp成為標普500指數成分股。Dish下挫2.7%。