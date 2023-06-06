針對蘋果的首款AR頭戴裝置，宏達電董事長暨VIVE創辦人王雪紅表示，身為XR與全球科技產業的創新領導者，對於Apple也加入充滿想像的XR領域，我們誠摯歡迎。宏達電自成立以來，一向專注於創新和突破現實限制的承諾，秉持著堅定不移地信念追求技術卓越、用戶隱私安全和以人為本的理念。

王雪紅進一步講到，宏達電當然熱切迎接和我們有相同執著的公司進入此領域。宏達電期待未來與全球頂尖的創新企業，一同協同合作並彼此激勵，建構獨一無二的XR體驗，從而帶給人類生活深邃長遠的影響。

蘋果首款AR頭戴裝置終於在WWDC上現身，執行長庫克強調，Vision Pro以蘋果數十年的創新為基礎，擁有革命性的全新系統和開創性創新，將會開啟「空間運算時代」，為用戶呈現難以置信的體驗。

Vision Pro號稱是蘋果繼iPhone之後最重要的產品，其內建多款偵測器，用戶可透過眼睛、手、聲音進行操控，Vision Pro運行專屬的visionOS作業系統，只是，Vision Pro可說是要價不斐，售價高達3499美元(折合新台幣約10.7萬元)，預計明年會在美國市場先上市。