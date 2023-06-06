劉德音表示，台積電過去幾年歷經全球各種挑戰，包括美中貿易戰、氣候變遷、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等，但台積電如今仍在穩定道路上持續快速發展，對於未來公司前景「十分光明」。

台積電2022年合併營收2.26兆元、年增達42.61％，毛利率59.56％、營益率49.53％，歸屬母公司稅後淨利1.01兆元、年增達70.4％，每股盈餘（EPS）39.2元，全數改寫新高。全年合計配息約10.99元，盈餘配發率約28.06％。

劉德音指出，2022年是台積電大幅成長的一年，雖然目前仍在度過產業中的庫存過多調整期，但隨著客戶庫存逐漸較低，同時已看到某些市場的部分終端需求逐漸回升現象。因此，雖然公司今年營收可能會有少許負成長，但已準備好迎接明年開始的下一波很好成長。

劉德音指出，台積電致力各方面發展，包括製程技術、生產技術、人才發展、海外布局等，其中，迄今努力不變的目標，就是持續為股東創造最大價值，謝謝股東的長期支持。