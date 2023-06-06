蘋果全球開發者大會（WWDC）落幕，此次推出不少新的軟硬體，包括新一代作業系統iOS 17、iPadOS 17、watchOS10、macOS Sonoma及tvOS 17，最受關注的首款虛擬實境頭盔Vision Pro，以及3款新Mac，15.3吋MacBook Air、Mac Studio及最高階的Mac Pro電腦。

iOS 17

一如先前爆料所言，蘋果改變了「Hey Siri」的叫法，未來只要說「Siri」即可喚醒，同時在AirDrop上新增「NameDrop」功能，讓用戶可以隔空傳送手機號碼或信箱等個人資訊，且若在「StandBy」模式下，水平放置iPhone可以變成智慧顯示器。

iPadOS 17、watchOS10

在iPadOS 17的升級方面，最大亮點是讓iPad解鎖畫面更加客製化，同時放置更多小工具，用來顯示時間、電量、通知等資訊。全新watchOS 10系統則引入iPhone的智慧型堆疊功能，轉動錶冠就能看多組資訊，不必點擊App即能查看資料。

macOS Sonoma、tvOS 17

蘋果為了提升用戶的遊戲體驗，在macOS Sonoma加入遊戲模式，並在桌面加入更多小工具，提升便利性，此外，tvOS 17最大亮點是蘋果首次將Face Time導入Apple TV，未來用戶可以在電視上與家人或朋友視訊通話。

首款虛擬實境頭盔Vision Pro

此次最受關注的產品非虛擬實境頭盔莫屬，被視為iPhone之後最重要的產品，產品內建多款偵測器，可透過眼睛、手、聲音操控，不過目前售價為3499美元（約10.7萬新台幣）並不親民，考驗市場，預計明年初於美國上市。

蘋果推出首款MR頭盔裝置。（圖／路透社）

史上最大、最薄15.3吋MacBook Air

蘋果發表最新的MacBook Air筆電，螢幕達到15.3吋為歷來最大，且機身僅11.5mm，更是業界最薄的15吋筆電，該款筆電採用M2晶片，續航力達到18小時，台灣售價為42900元起，上市時間有待公布。

蘋果Mac系列也有多項更新。（圖／路透社）

蘋果最強電腦Mac Studio、Mac Pro

歷年來最強大的兩款Mac曝光，全新Mac Studio搭載M2 Max和全新M2 Ultra晶片、Mac Pro搭載M2 Ultra晶片，Mac Studio台灣售價64999元起、Mac Pro台灣售價229900元起，上市時間皆有待公布。