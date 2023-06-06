今天6月6日是24節氣中的「芒種」，代表梅雨季即將結束，開始進入夏季，《搜狐網》運勢專欄指出，生肖鼠、羊、豬在「芒種」後運勢爆棚，不僅愛情方面能有良好表現，有望順利脫單、感情甜蜜，在工作上更能充分發揮才能，使身邊的人刮目相看，進而受到提拔。

▍生肖鼠

生肖鼠在「芒種」後運勢將超級旺，單身者6月有望遇到心儀的對象；有伴者則是感情甜蜜，雙方能有良好的溝通，並且更了解彼此。另外，生肖鼠在6月因為有黃道12宮的加持，在職場上能充分發揮才能，即便過程中遇到困難也能完美解決。

▍生肖羊

生肖羊在「芒種」後將獲得幸運女神眷顧，單身者有望遇到三觀相符的對象並順利脫單。另外，在工作上能有好表現，如果考慮想更換工作，這個月能找到更適合自己、待遇薪資更高的公司。

▍生肖豬

生肖豬在「芒種」後好運無法擋，單身者在6月可遇到對的另一半，並且迅速發展步入婚姻。另外，工作方面不僅能有良好的辦事效率，完成每個交付任務，使老闆和同事刮目相看，進而受到提拔。