台灣中油股份有限公司於2021年6月發生大林廠外海浮桶漏油案，遭海洋委員會於同年7月裁處100萬元罰鍰，中油不服，循序提起訴願及行政訴訟，高雄高等行政法院於今年5月25日判決駁回中油之訴。海委會強調，事業單位應負起海洋汙染防治的責任，完備事前整備及事後應變能力，杜絕類似案件發生。

對於這次的訴訟，依高雄高等行政法院判決認定，主要爭點在於輸油浮蛇管破裂致原油外洩是否為中油的責任。對此，高雄高等行政法院認定，此次中油卸油作業，海象情況是在規定作業範圍內，但浮蛇管使用長達9年6個月，顯已超出中油預計的使用7年年限，且平常未確實檢查保養，並於卸收原油前未確實對浮蛇管檢視，致浮蛇管破裂，中油具有過失甚明。

且此案汙染造成的影響範圍甚為巨大，對環境生態所造成的不利影響也極為嚴重，海委會裁處最高額罰鍰核屬合法，並無違比例原則。

海委會重申，此案件因中油管理應變不當所致，對海洋環境衝擊甚大，事後要求中油重新檢討緊急應變計畫書，也要求所有相關業者應善盡維護管理設備責任，且須時常檢視提報的海洋汙染緊急應變計畫是否可落實執行，並於事故發生後積極補救及因應，將汙染傷害減低至最小。