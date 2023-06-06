周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌2.22點或0.48%，為459.93點。一項調查數據顯示，美國服務業在五月幾乎未見成長；此外工廠訂單的增長也低於預期。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說：「在我們最近遇到的一些變動之後，市場出現獲利回吐」。「從我們在世界各地獲得的經濟報告中得知，經濟正在放緩」。

歐元區通膨趨緩、美國政府避開了債務違約、市場對聯準會暫停升息的期望增高。然而歐洲Stoxx 600指數依舊未能延續上周五的樂觀情緒。

歐洲央行行長拉加德和德國央行行長Joachim Nagel近日的鷹派言論，可能強化了歐洲央行六月升息的預期。

電信類股上漲0.4%，從上周五創下的近15個月低點反彈；此前亞馬遜表示，正在就低價的行動服務進行談判。

藥廠Indivior大漲7.8%，為Stoxx 600指數表現最佳個股；此前該家英國公司同意支付1.025億美元，以達成Suboxone治療法的訴訟和解。

英國線上時尚零售商Asos升7.1%，報375.2英鎊；稍早有新聞報導指稱，該公司收到由阿里巴巴所支持的Trendyol的10億英鎊收購報價。

Viaplay集團股價暴跌62.7%，該家瑞典串流媒體公司警告稱，商業環境正在惡化，公司並將撤換執行長。

歐股在五月跌了超過3%，伴隨著美鶻債務上限的僵局，以及全球經濟放緩跡象的擔憂，該指數錄得今年以來最糟單月表現。

瑞士五月通膨降至2.2%，符合預期。

丹麥股市周一因憲法日假期，休市一天。