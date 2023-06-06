民進黨近日陷入性騷擾風波，日前民進黨台北市議員顏若芳喊性騷擾或職場霸凌絕對零容忍，呼籲黨中央盡速調查，不過卻遭前員工在臉書上發文打臉，並說出自己遭性騷擾的經驗。對此，顏今（6）日上午在臉書說，「處理結果顯然有不足之處，造成受害同仁的陰影，對此我深自檢討並深感抱歉。」

「前兩天看見前老闆受訪說『性騷擾、職場霸凌絕對零容忍，調查結果出來請黨中央務必嚴懲』，實在很諷刺，當時的她沒做到零容忍，未來能否做到？」一名曾在議員服務處工作的女子，昨日晚間在臉書發出此段話，並把自己過去遭性騷擾的過程全數說出。

該女子表示，自己過去曾被某名志工抱怨未依照對方的交代辦事，但話還沒說完，就感覺到被輕拍了臀部，雖然當下想理解成對方在教訓她，所以才會打自己的臀部，但身體還是動彈不得，直到同事喊她才回過神來，接著就躲進廁所痛哭。

該女子透露，等回到座位後卻發現有一張寫著「以後坐著講話，不要站著」的紙條，她才驚覺此事件有目擊者，但當下卻沒有任何人給予幫助，且老闆事後還很有技巧的安慰她，稱「我不會要你不去在意，因為事情就是發生了」，並承諾會要該志工道歉，但事實卻是一直到離開為止，對方都沒有來道歉，且她還被要求必須對加害者有禮貌的主動打招呼。

消息曝光後引起網友討論，因顏若芳日前受訪時曾明確說過零容忍等詞語，因此被認為就是該名被害者文中的「老闆」；顏今早則在臉書坦承「這大概是五、六年前的事，雖然當時我告訴受害者不必容忍，也曾要求志工道歉，但是處理結果顯然有不足之處，造成受害同仁的陰影，對此我深自檢討並深感抱歉。」

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