台灣手搖飲競爭激烈，但高雄憑藉古法而製的傳統香醇濃郁口味紅茶，征服不少老饕的味蕾。高市觀光局盤點幾家有名的古早味紅茶店，保證一喝上癮，其中「紅茶豆漿」也是高雄紅茶的一大特色，更是許多海內外旅客，來高雄指定品嚐的飲料。

觀光局指出，單純古早味紅茶在手搖飲界仍屹立不搖，每個巷口都能看得到紅茶店家；早在50年代，甚至更早之前，高雄式紅茶就成為成為許多人的回憶，一年四季都在中南部熱賣。

市長陳其邁表示，高雄式紅茶非常適合在炎熱的天氣來一杯消暑，各家紅茶店都各具特色，高雄美食輕旅行搭配紅茶，整個非常CHILL，邀請喜愛喝紅茶的朋友們，品嚐經典不敗的好滋味。

根據日前網友（臉書帳號：「日本零食！お菓子！Japanese Snacks」）文章介紹，現在手搖飲大多可調整甜度跟冰塊，高雄式紅茶店家的作法，偏好將茶葉浸泡更久，甚至逾25分鐘以上，紅茶甜度是在烹煮時就添加，不另加糖，也不額外添放冰塊，直接冰鎮。

雖無法自由調整甜度及冰塊，但也讓高雄紅茶更加香醇濃郁，喝到最後一滴，味道都不會因冰塊融化而稀釋。許多紅茶店鋪也選擇使用水龍頭式機器來冷藏裝杯，減少人工接觸的衛生疑慮，久而久之也成為高雄紅茶獨特景象

老江紅茶牛奶照。（高市觀光局提供）

觀光局長高閔琳推薦，超過70年「碧山茶莊」，店家用懷舊玻璃杯，碧山極品紅茶喝起來帶一點甘甜，飲控可以體驗老茶行的純樸茶香滋味；「老江紅茶牛奶」的「紅茶牛奶」是必點招牌飲品，採用「冰鎮法」處理的紅茶保留茶葉的芬芳，搭配高雄在地的高牧鮮乳的獨家比例，調配出風味絕佳的經典茶飲。

超過半世紀的「諭泉冰果店」是高雄紅茶加豆漿創始名店，透過古早味紅茶搭配豆漿調配出自帶甘美豐醇的口感，喝起來香甜滑順又不會過於死甜，讓老顧客回味無窮。

樺達奶茶紅茶照。（高市觀光局提供）

此外，位於新樂街的知名「樺達奶茶」及「双妃奶茶」店家，則以水龍頭式機器出茶，茶底以紅茶、綠茶、烏龍茶以及手搖飲店較為少見的普洱茶作為基底，紅茶也採固定甜度，紅茶香氣吸引眾多茶飲擁護者。

「前金古早味紅茶」是經營超過50年的老店，店內每日現煮的古早味紅茶，以鐵桶盛裝，桶子外層鋪上滿滿的碎冰降溫，傳統的冰鎮方式不加冰塊到飲品中。三民區「雙茗」也屬不加冰塊派，冰鎮後呈現不透明，有豐富茶黃素的好茶；苓雅市場「蓁香」珍珠帶蜜香，搭配無糖鮮奶茶非常合適。