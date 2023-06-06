今日（6／6）是24節氣之一的「芒種」，代表炎熱的夏天到來。民俗專家楊登嵙指出，芒種又稱為「忙種」、「忙著種」，是農民播種、下地最繁忙的時候，這段時節又濕又熱，生肖屬鼠、虎、馬、狗的人要注意腸胃健康；此外楊登嵙還分享芒種的習俗與禁忌，表示情侶在「九毒日」、「天地交泰日」時最好不要有性行為。

根據《TVBS》報導，楊登嵙表示，芒種節氣又濕又熱，容易惱怒憂鬱，楊登嵙建議飲食宜清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，中醫看法認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。

楊登嵙也提醒，在芒種時節這半個月，需要注意健康的生肖有鼠、虎、馬、狗，小感冒、小病痛會較明顯，還要慎防脾胃、腸道、消化系統的疾病，容易引起腸胃急性病症，盡量多休息、適量運動以放鬆身心，還要保持充足的睡眠、不熬夜，才能降低生病機會。此外，楊登嵙建議少去醫院探病，以免替人受災厄，並隨身攜帶護身符，勿探病弔喪，勿吃喪家物。

另外，楊登嵙還分享關於芒種的開運養生與禁忌。第一，依照中醫理論，芒果屬於「濕毒」水果，容易導致丘疹、紅腫、癢等皮膚反應，建議吃芒果要避開果皮，較不會有「毒」的問題，也不宜一次吃太多；第二，這段期間天氣轉熱，許多人會吃冰品消暑，但女性吃太多容易導致子宮虛寒，變成「大腹婆」。

第三，一個節氣會維持15天，所以在芒種這半個月內，不宜給頭頂囟門尚未癒合的小小孩剃頭，因為是百會穴所處位置，以免受外邪侵襲；第四，這段時間白天熱、晚上涼，若是喜歡晚上到室外納涼者，也要小心風邪入侵。

第五，農曆五月又濕又熱，因此又被稱作「毒月」，農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二五、二六、二七，這9天是「天地交泰九毒日」，農曆五月十四日則為「天地交泰日」，加起來一共10天，建議最好不要有性生活，否則容易消耗正氣，給外邪可趁之機，元氣易受損。

第六，天氣炎熱、晝長夜短，晚間睡眠不足，經過一個上午的工作後，體力和精力消耗較大，因此午休是必要的，有助於保障身體健康、解除疲勞，還能降低生病的機會；第七，這段時間天氣熱、易出汗，要注意皮膚衛生，衣服也要勤洗勤換，並要常洗澡，但出汗時不可洗冷水澡。