參與論壇的講師貴賓合影。圖/台中市政府提供

除了業界，許多民眾恐怕不知道國內臥式巨型電腦車床領導品牌，是位於台中市的三鋒機器工業，三鋒曾連續6年榮獲台灣精品獎等傑出企業、最佳產品等獎項，無疑是業界的隱形冠軍；然而許多這類中小企業的隱形冠軍在台中早已「潛伏」多年，它們是台中堅實的經濟力量，也是業界的明日之星。

速聯集團陳鴻毅總經理。圖/台中市政府提供

依台中市政府統計，台中市112年第一季經濟指標包含公司登記家數、新登記工廠家數均為全國第一，為扶植更多中小企業成為隱形冠軍，經發局持續提供多元輔導資源，推動「地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)」鼓勵中小企業從事技術創新研發與服務模式創新，協助企業轉型發展，112年補助經費合計2625萬餘元，並於5月25日至6月21日受理申請，此外，經發局並攜手逢甲大學開辦「台中市企業先進智造學院」，以智慧製造專業課程、專家輔導團，協助企業掌握關鍵轉型契機，邁向全球先進製造行列。

為了協助攻企業永續發展，迎接數位化及淨零碳排時代，台中市政府經濟發展局日前並舉辦了一項「邁向卓越-隱形冠軍名人堂」產業論壇，邀請數位發展部數位產業署署長呂正華、經濟部工業局知識服務組林碧郁組長以國家產業發展角度提供企業數位轉型及創新政策方針，及由東海大學產業趨勢分析專家王鳳奎教授與8家台中在地隱形冠軍企業分享實戰經驗。

經發局長張峯源在論壇中表示，近年國際產業情勢變化動盪，除中美貿易戰、疫情及烏俄戰爭等影響導致全球供應鏈重組，各國監理機關對於氣候變遷的重視，讓低碳轉型及永續發展成為企業經營顯學，歐盟自2026年起將對進口歐盟的高碳排商品課徵碳稅，身為國際供應鏈一環之台灣中小企業勢必受此趨勢影響。

張峯源並表示，立法院於今年1月三讀通過氣候變遷因應法，確立台灣邁向2050淨零排放方向，台中中小企業家數近22萬家，占全台中企業99%以上，是全台產業重鎮，為加速企業數位轉型與產業升級，才特別邀請中央及地方產、官、學重量級代表，透過隱形冠軍經營實戰經驗分享，積極協助企業迎接永續發展與淨零潮流的挑戰。

參加論壇的工業局組長林碧郁表示，台灣企業中有許多隱形冠軍，面對國際新變局，台灣隱形冠軍應持續升級蛻變，競逐全球領先地位，工業局將持續輔導 及補助產業朝智慧化、低碳化轉型，鞏固我國產業國際供應鏈關鍵地位。

工業冷卻與溫控系統的領導者（全球冷卻機市占冠軍）的哈伯精密公司董事長許文憲也分享了如何從台灣冷卻機小廠躍升成為全球冷卻機市占冠軍的過程，他說，未來除了靠政府輔導，產業更要攜手打群架，上下游供應鏈合作接棒、一同轉型，才能掌握輸贏關鍵；而三鋒機器工業股份有限公司總經理郭璦玫則強調，面對國際「AI時代」及「淨零碳排時代」，企業唯有持續改變才是不變的真理。

在台中，其他產業包括：全球自行車高端市場的自有品牌零件供應商愛爾蘭商速聯，該公司生產世界首屈一指的自行車無線電子變速器、避震系統、碳纖維輪圈、功率計、GPS衛星導航車錶及無線控制電子座管等，並以台灣為最重要的生產基地，生產製造的產品佔集團90%營業額，近期宣布將加碼投資台中，斥資百億在台中潭子區整合現有廠區，並打造全新廠房，並設置研發中心。

康淳科技則是專業之水處理系統規劃設計之工程公司，提供包括超純水、廢水回收、廢水處理工程，從規劃設計、施工、監造到工程完工後之維護保養、耗材更換等客製化之統包服務，為國內高科技電子產業的供應鏈夥伴。

而鑄造產業領導品牌的源潤豐，台灣市佔率高達八成，鑄鐵品外銷第一，總經理黃獻毅本身為「低碳產業永續發展聯盟LCIA」的理事長與發起人之一。聯盟集結了上中下游的金屬產業與工具機產業鏈的企業會員，對焦國內金屬產業鏈的低碳與永續需求。

參與此次論壇活動者包含台中市經發局長張峯源、工策會總幹事黃于珊、數位發展部數位產業署署長呂正華、經濟部工業局組長林碧郁、東海大學教授王鳳奎、台中市產業創新協會理事長楊素眞、三鋒機器總經理郭璦玫、愛爾蘭商速聯集團亞洲區總經理陳鴻毅、康淳科技董事長林守堂、網聯科技執行長林鼎皓、精呈科技研發中心協理鄭松能、哈伯精密董事長許文憲、精勤精機廠長彭華威、源潤豐鑄造總經理黃獻毅等產、官、學代表。