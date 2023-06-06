右邊騎士最先收起手機，正當左邊騎士仍沉浸在手機畫面時，一名員警馬上騎車到他面前盯了數秒，最後示意靠邊停。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

新莊中正路一處路口日前有多名騎士等紅燈時，其中2名騎士拿出手機猛滑，而右邊騎士最先收起手機，正當左邊騎士仍沉浸在手機畫面時，一名員警馬上騎車到他面前盯了數秒，最後示意靠邊停；畫面曝光網友笑說「大叔跟年輕人的差別就是回訊息的速度」、「右邊騎士表示還好我訊息回得快」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」曝光畫面，該路口當時停了多輛機車等紅燈，一名穿黑色外套的男子先是掏出手機使用，使用約5秒後即放回口袋，而身旁另一名短袖男騎士也同樣使用手機，但一名員警剛好從左側騎車經過路口，發現短袖男後直接騎到對方面前要求停靠路邊。

該員警發現短袖男違規滑手機後，就騎到對方面前示意停路邊，準備開單；全程被後方的行車紀錄器拍下，影片標題稱「我也不知道為什麼我頭一轉警察就來了」，吸引13萬人觀看；網友留言「大叔跟年輕人的差別就是回訊息的速度」、「黑外套少年仔閃過一劫」、「右邊騎士表示還好我訊息回得快」。

也有網友留言笑說「最好笑的是，警察停在他前面，他花了兩秒才反應過來」、「就像上課偷玩手機的學生剛收起了，外面巡堂的教官剛好走過來看到隔壁的同學玩手機一樣」、「警察深情款款地看著他」、「要珍惜這得來不易的緣分」、「年輕人就是不一樣，臨時反應救了自己」、「如果警察先生再快個幾秒到達現場就有雙倍快樂了，真可惜」。