受益於AI（人工智慧）蓬勃發展，晶片、顯卡公司輝達（Nvidia）日前市值突破兆元，而台灣出身的創辦人黃仁勳近日旋風來台。外媒指出，黃仁勳在台北受訪時被問到，有長期購買顯示卡的遊戲玩家覺得被輝達拋棄了，讓這位「晶片教父」忍不住喊出，「你們傷到我的心了」。

輝達（Nvidia）推出的高階顯卡RTX-4090。（圖/達志影像/shutterstock）

根據外媒《PCWorld》日前報導，對於遊戲玩家不滿輝達聚焦AI晶片發展事業，黃仁勳展現出幽默風趣的一面，他故作委屈地表示，「你們（指玩家）真的是深深傷到我的心了」。他強調，就公司的角度，當前確實把AI當作第一優先開發產品，但這不代表輝達不重視遊戲玩家的感受了。

黃仁勳進一步指出，輝達開發的第一個AI項目是深度學習（DLSS），而第一個AI應用項目虛擬化身雲端引擎（ACE，Avatar Cloud Engine），則能將AI注入遊戲中的非人類操控角色，賦予其思考智能，此舉無疑會對未來的遊戲發展有重大影響。

黃仁勳是台灣裔美國人企業家，出生於台南，1972年父母移居美國，和同為顯示卡製造商超微執行長（AMD）蘇姿丰有親戚關係。