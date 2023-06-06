中國信息通信研究院（簡稱中國信通院）聯合中國電信，5日共同發布大陸首個實現多元異構算力調度的全國性平台「全國一體化算力算網調度平台（1.0版）」，強調該平台有利於貫徹落實官方「東數西算」工程要求，促進東部數位經濟產業鏈向西部延伸拓展，同時將推動算力資源的精準配置和按需獲取。

據中國信通院微信公眾號消息，由大陸工信部主辦、中國信通院等承辦的「算力創新發展高峰論壇」5日在北京召開。大陸工信部信息通信發展司副司長趙策、中國信通院副院長王志勤等人出席會議並致辭。

中國電信科技創新部總經理王桂榮表示，全國一體化算力算網調度平台旨在落地大陸「東數西算」戰略，通過「三跨四互聯」解決算力可管可控可調度的問題。未來，中國電信將和中國信通院一起，在算力調度平台、算力調度標準制定等方面開展更深層次的合作，共同推動資訊技術的創新，為社會的進步和發展作出更大的貢獻。

中國信通院雲計算與大數據研究所副所長李潔表示，為落實《關於加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見》、《新型數據中心發展三年行動計畫（2021-2023年）》等政策文件，加快推動異構算力調度技術創新與業務推廣，中國信通院聯合中國電信推出該平台，綜合集成網路情況＋綜合算力＋算力調度「三位一體」的內容，為推動大陸算力算網調度發展奠定基礎。

中國電信上海公司總工程師助理肖晴介紹了全國一體化算力算網調度平台的核心能力，中國電信自主研發的智慧作業調度引擎，可基於電信跨域骨幹算力網路，實現遠端計算。

該平台彙聚通用算力、智慧算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源，針對通用、智算、超算等不同客戶的不同需求，設計異構資源池調度引擎，實現不同廠商的異構資源池的算力動態感知與作業智慧分發調度。特別在AI訓練作業調度流程中，作業可在智算資源池上進行訓練推理，在通用算力資源池部署，從而實現跨資源池／跨架構／跨廠商的異構算力資源調度，目前已接入天翼雲、華為雲、阿里雲等。

2023年中共中央、國務院印發的《數字中國建設整體布局規畫》特別提到，系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協同聯動，引導通用數據中心、超算中心、智慧計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局。

對此，中國信通院強調，東西部算力高效互補和協同聯動的實現離不開算力調度。該平台的發佈，不僅有利於貫徹落實大陸「東數西算」工程要求，促進東部數位經濟產業鏈向西部延伸拓展，同時將推動算力資源的精準配置和按需獲取，有效降低算力能源消耗，助力區域協調發展和資訊通信行業碳達峰、碳中和目標達成。