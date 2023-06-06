F-35隱形戰機和無人機群協同作戰

美國海軍陸戰隊說，對他們的新型遠征和分散式作戰概念而言，開發相對低價的長航程自殺無人機「很緊要」。他們正致力進行2030部隊設計現代化，好為嚇阻或打贏中國，還有其他潛在對手做準備。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網5日報導，這些未來「遠程攻擊彈藥」（Long-Range Attack Munitions，LRAMs）將能在徹底聯網的狀況下，進行蜂群作戰。它們從海軍陸戰隊的F-35B戰機、MV-22 B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機、各式直升機，甚至KC-130J「力士」型（Hercules）加油機/運輸機上投放後，能抵達超過英里外的目標區。

這樣一來，美國海軍陸戰隊就能以更多有用的方式，從更遠的距離打擊敵軍，以找出並追蹤威脅。而他們以長程自殺無人機家族取代用了數十年的「地獄火」（Hellfire）飛彈後，要是在太平洋區作戰，將大增射程和殺傷力。

此外，根據這些無人機的實際配置，還能執行其他如電子戰干擾等其他任務。而無人機能以蜂群型態作戰，包括在壓制敵方防空系統方面，自有其優勢。