●美國4月工廠訂單月增0.4%，不如市場預期的月增0.8%。扣除運輸項目的工廠訂單月跌0.2%。4月份耐久財訂單經修正後為月增1.1%，與前值一致。

●美國供應管理協會（ISM）公布，5月非製造業指數為50.3，低於市場預期的52.2和4月份的51.9，並創下今年來新低。其中，商業活動分項指數為51.5，低於市場預期的52.5，並創下3年新低。新訂單分項指數為52.9，較4月的56.1大幅放緩。未完成訂單分項指數為40.9，較4月份的49.7驟跌，並創下14年來新低。投入價格分項指數為56.2，創下3年新低。就業分項指數為49.2。

●標普全球公布，美國5月服務業採購經理人指數（PMI）終值為54.9，低於初值和市場預期（均為55.1）。綜合PMI終值為54.3，低於初值54.5。

●美國服務業數據不如預期，周一美元指數尾盤跌0.13%，盤中曾上漲0.37%，報104.403。

●沙烏地阿拉伯自願自7月起擴大減產，周一紐約期油收漲0.57%，報每桶72.15美元，盤中一度飆漲4.63%，最高站上75.06美元。倫敦布蘭特期油收漲0.76%，報每桶76.71美元，最高升至78.73美元。部分交易商認為沙國難以憑一己之力改變油價下跌趨勢，使油價漲幅受限。稍早前高盛預估到2023年12月布蘭特期油價格將來到每桶95美元，澳盛銀行則維持到年底時布蘭特期油每桶升至100美元的預測不變。