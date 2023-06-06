在日本3月的勞資雙方加薪談判中，多數日企都欣然同意幫員工加薪，有些薪資增加的幅度，甚至還創下30年以來最大。不過，從這份日本最新出爐的經濟報告來看，當地通膨還是繼續吃掉加薪幅度。

日本央行行長植田和男一直強調，日本需要一個超寬鬆的政策環境，並且以持續穩定的方式，實現通膨目標2%。同時，薪資也可一齊增加。扣掉通膨後，代表家庭購買力的實質薪資，4月年減3%，要比3月減少2.3%還要多。

這份數據所採用的CPI，是日本政府納入鮮食項目，但不含房東維護房子的花費計算而來。因此，日本消費者物價4月上升4.1%，比3月3.8%還要多。至於日本上班族4月總收入或稱名目薪資，年增1%，略低於3月增幅1.3%。

其它像是衡量商業活動方面的加班費，4月較去年同期減少0.3%，3月經修正後則是增加1.2%。非常態性的特別薪資，繼3月大漲11.6%之後，4月份僅小幅上漲0.2%。