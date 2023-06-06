歌壇天王周杰倫（周董）和老婆昆凌育有2女1子，一家五口幸福美滿，夫妻倆為保護家人的隱私，從來沒有曝光孩子的正臉，不過周杰倫昨（5日）則難得抱娃入鏡，自嘲是「慌亂的奶爸」，而剛滿1歲的「Jacinda」雖然以背影入鏡，不過她好奇地伸手摸餐廳窗戶的模樣，早就萌翻眾人。

周杰倫昨在IG曬出與好友阿Ken（林暐恆）在餐廳的合照，兩人看起來很鎮定，不過下一張卻是周杰倫忙著抱小孩，阿Ken在旁扶著孩子的手，周杰倫自嘲：「第二張才是真實情況，慌亂的兩個奶爸」，還幽默說：「Instagram photo（IG照片）vs. Real life（真實人生）」。

周杰倫雖然自嘲是慌亂奶爸，不過抱娃的手勢看起來非常熟練，阿Ken就留言：「最甜蜜的負荷」，網友也紛紛說：「chill中帶點慌亂」、「抱小孩的哥也太有魅力 周爸比」、「哈哈, 太真實了」、「哥好像很游刃有餘」、「哥，你看去很熟練 你可以的」。

周杰倫雖然沒有明確說寶寶的身分，網友仍聯想到是剛滿1歲的小女兒Jacinda，她好奇地伸手摸餐廳窗戶的模樣，萌翻眾人，網友紛紛驚呼：「三公主這麼大了」、「可愛的三公主」、「好可愛的小孩」。