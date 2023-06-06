隨著《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）2日對菲律賓生效，15個成員國全部完成生效程序，標誌著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施新階段，東亞區域一體化進程取得實質性進展，並將邁入更高水平。遼寧社會科學院東北亞所研究員孟月明6日在《環球時報》撰文稱，新起點上的RCEP還需更多拓展。

文章稱，當前，逆全球化和貿易保護主義不斷上升，世界經濟發展仍面臨諸多不確定性，在此背景下，RCEP的全面生效充分體現了各成員國共建多邊貿易體制的意志、決心和堅定信心，更是共同應對國際形勢複雜多變帶來嚴峻挑戰的現實需要。RCEP是拓寬和深化東亞區域合作的有力抓手，既可解當前經濟增長乏力之困，亦為推動全球經濟長遠發展之計。

文章稱，RCEP正式生效一年多來，在促進區域貿易投資增長和經濟復蘇紅利釋放方面成效初顯。東亞地區持續成為全球投資的熱點區域，大多數成員國利用外資呈現積極上升態勢。2022年，中國對RCEP其他成員國進出口中間產品8.7兆元，增長8.5％；日本、紐西蘭、馬來西亞、印尼和菲律賓對RCEP區域內的中間品貿易增速超過對全球中間品貿易增速。

文章稱，根據彼得森國際經濟研究所的測算，到2030年，RCEP將帶動全球GDP每年增長1860億美元。RCEP為重塑世界經濟體系的未來提供了可資借鑒的政策框架——擺脫貿易和投資條件驅動的「囚徒困境」，提高資源配置效率、加強貿易和投資活力、分擔公共產品成本，從而增進社會總福利，並以更強韌的區域一體化鑄就全球一體化基石。

文章稱，全面生效既是里程碑，更是新起點。RCEP深入實施仍面臨著國際局勢不穩定、國際金融環境動蕩等因素影響，各成員國若想從RCEP實施中切實獲益，需要進一步增進互信、發展友好關係，把干擾性因素降至最低。接下來，RCEP的實際政策成效和利用率將在相當程度上取決於各成員國執行協定的落實力度和程度，各國應著力做好本國RCEP高質量實施，協力推動預期目標的實現。

文章稱，RCEP需充分發揮其獨有的靈活性、包容性和開放性特點，在發展的廣度和深度上進一步拓展。按照協定規定為RCEP生效後18個月開放對新成員的加入做好準備，積極吸納已正式提交申請的中國香港為地區成員，還可進一步吸引南亞、中亞等其他經濟體加入。同時，要按照計畫推動RCEP的實施，包括支持欠發達國家發展等，並優化RCEP區域產業鏈供應鏈價值鏈，在勞工、環保、數據交換等方面引入和新增更多規則。具體而言，包括提高檢驗檢疫結果、技術、標準的互認；推動服務貿易自由化，提高成員國職業資格人員互認程度；全面優化投資環境，探索擴大非服務業領域的合作等。

文章稱，作為RCEP最大成員國，中國始終是自由貿易體制的維護者和RCEP的積極推動者。目前，中國已與26個國家和地區簽署19個自貿協定，建設高標準FTA已成為中國積極推動高水平對外開放的重點領域，也是中國積極參與國際生產分工和全球治理的重要體現。中國改革開放的大門將越開越大，奉行互利共贏發展理念共同實施好RCEP，為深化區域經濟一體化、促進地區乃至全球的經濟增長注入更多動力。