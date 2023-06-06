前台北市政府工務局公園路燈工程管理處處長陳榮興，涉嫌於2019年4月至2020年4月以不實單據，14次詐領首長特別費，購買「鼎泰豐」餐點、「南蠻堂」蛋糕、到「阿城鵝肉」消費，作為家人餐敘、購買祭祀用品、妻兒慶生等私用，金額共2萬6907元，其中陳最愛到阿城鵝肉，共消費3次。台北地檢署6日依貪汙、偽造文書等罪起訴陳榮興。

台北地檢署

起訴指出，陳榮興自2019年4月至2021年1月擔任公燈處長，2019年4月陳妻生日，陳榮興指示妻子向新北市板橋區「南蠻堂」購買「加壽5號蛋糕」，以公燈處統一編號報帳450元，事後陳以「因公餐敘推動處務相關人員」的不實理由核銷。

2019年6月陳榮興打電話給妹妹，找她一起去「阿城鵝肉」吃飯，花費1455元，事後陳以「因公餐敘推動處務相關人員」的不實理由核銷。

2019年7月，陳榮興與妹妹在「鼎泰豐」南西店購買1395元餐點，作為家裡祭祀用品，事後陳以「因公餐敘推動處務相關人員」的不實理由核銷。

2019年7月，陳榮興約妻子到「老王記牛肉麵」吃飯，花費480元，明知與公務無關，仍以首長特別費核銷。之後，陳榮興又約妻子到博勝殿劍南店吃飯花費1660元，事後陳以「因公餐敘推動處務相關人員」的不實理由核銷。

2019年8月，陳榮興找2個兒子到阿城鵝肉吃飯，花費835元，不久兒子生日，全家人到傑克兄弟牛排信義店花費 1萬1927元為兒子慶生，同年9月，陳榮興再與妻子到DONAMI義式餐廳吃飯，消費2520元，均以特別費埋單。

2019年11月，陳榮興找家族共8人到京星港式飲茶消費2295元，隔天又與妻兒到阿城鵝肉花費1215元，2020年1月，陳榮興要妻子到南蠻堂買2條蛋糕，分別作為家庭早餐及祭品之用，花費600元，亦報公帳

2020年2月，陳榮興與妻子到老王記牛肉麵吃飯，消費440元，3天後，陳榮興到趙記菜肉餛飩大王吃飯，並外帶6盒生餛飩回家，共花費995元，仍以公帳核銷。

2020年4月，陳榮興到鼎泰豐南西店買小籠包、炒飯回家拜拜，花費640元，以不實公務理由核銷。