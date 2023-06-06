2024年府城將迎來「臺南400」，台南晶英酒店響應年度盛事，首波規劃九條路線，邀請專業嚮導帶領民眾漫步全台最古老城市，走訪與歷史呼應的古蹟景點，可以跟隨國聖爺鄭成功的腳步領略開台戰役、在廟宇文化盛行的神仙府，感受從求出生到進入生命終點的信仰之旅，亦或是來到安平見證當初荷蘭貿易公司如何在台開啟世界貿易大門等，6月起每週末午後出團，房客及外客皆可報名，帶著暢快消暑的晶泡茶與限定提袋輕鬆出遊，出團日期與方案可上「晶好購」或訂房網站查詢。

台南晶英酒店承繼晶華國際酒店集團實踐永續發展目標，透過產業旅遊連結在地自然風光，從產地到餐桌推廣優質食材，創建共生、共好事蹟，如今迎接府城400年，帶領旅人走入歷史景點，重新認識最老城市。

從1624年荷蘭東印度公司在安平興建熱蘭遮城(今安平古堡)與大員市鎮算起，台南即將迎來建城400年，整個城市也將進入懷舊與蛻變交織的系列慶典，包含睽違16年再次回到府城，融合綠能科技，運用現代光影搭配水陸地域特性呈現世界級的「台灣燈會」，將豐饒文化結合文創美學打造新舊百變面貌的「台灣設計展」。這些活動在疫後國門大開之際，將有效的提升台南在世界的能見度，讓府城的美好躍上國際觀光舞台。台南晶英酒店總經理李靖文表示，時代更迭，斑駁滄桑的老舊建築加上街區代代口耳相傳的文史軌跡，孕育了老臺南最引以為傲的人文內涵。身為全台最具文風旅店，明年也恰逢飯店開幕十週年，除了因應盛典將在飯店場域設計多元方案，提供旅人獨特的旅宿體驗外，也希望透過從舊城樞紐中心出發的漫遊路線，詮釋「台南400」的盛世風華。

台南晶英自去年暑假開始，於每週二、三、四提供房客免費導覽服務，由「府城漫遊」創辦人、同時也是老字號「百年傳承香舖」第四代傳人吳宜勉老師分享城區景觀萬變風情，精彩主題好評不斷。因應「台南400」到來，全新企劃總共九條歷經荷蘭、明鄭、清領時期、直到日本東宮行啟貫穿數百年的珍貴路線，將更多過往風光介紹給各地旅人，延續歷史脈絡，住宿可搭配飯店官網獨享早鳥方案，兩人成行不含早餐每房只要3,870元起、七至九月入住加購高鐵飯店聯票，享全台最低七折起車票優惠 ，還有機會抽中晶華酒店集團住宿券，欲參加「台南400」導覽行程可至飯店全方位選物平台「晶好購」查詢詳細內容。