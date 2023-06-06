中國國家原子能機構主任、國際原子能機構中國理事張克儉5日在維也納出席國際原子能機構理事會時表示，福島核污染水排海是關乎全球海洋環境和公眾健康的重大問題，不是日方一家私事。日方無視本國國民及世界各國的正當合理關切，迄未就各方關切作出科學、可信說明，也沒有同包括鄰國在內的利益攸關方進行充分協商，一意孤行加速推進核污染水排海計劃，是極不負責任的行為。

據央視國際時訊報導，張克儉強調，福島核污染水總量之大、成分之複雜、處置週期之長史無前例。多核素淨化處理系統（ALPS）處理後的核污染水中仍有多種放射性核素含量超標，成熟性和有效性有待驗證；ALPS系統需要在長達30年周期內處置超過130萬噸核污染水，長期高負荷運行的性能與效率令人存疑。很多核素尚無有效處理技術、部分長壽命核素可能隨洋流擴散並形成生物富集效應，這將給海洋生態和人類健康帶來不可預測的影響。

他批評，「日本妄圖掩蓋核污染水排海危害，在未對有關技術和淨化裝置長期可靠性進行驗證的情況下強行推進排海，不可接受。」

張克儉敦促日方重視國際社會關切，認真履行自身國際義務，以科學、公開、透明、安全的方式處置核污染水，並接受嚴格國際監督，不得損害技術工作組權威，不得歪曲技術工作組報告，不得將技術工作組審查當做護身符。

他指出，希望國際原子能機構繼續秉持客觀公正立場，充分聽取利益攸關方意見，嚴格貫徹落實相關國際安全標準和良好實踐，技術工作組最終報告不得為日方排海方案背書，堅決杜絕日本不負責任的排海行徑對全球海洋環境和公眾健康造成危害。