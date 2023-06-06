受困情侶所開車輛幾乎遭滅頂，所幸警消緊急救援，平安將人救回岸上。（圖／民眾提供）

警消獲報緊急出動IRB 3台及9車25人前往救援，歷時約40分鐘與海拚搏終於將人平安救上岸。（圖／民眾提供）

情侶爬上車頂待援。(圖/海巡署提供)

金門成功往昔果山海灘今（6）日凌晨發生一起民眾受困事件，一對情侶相約開車至海邊甜蜜看海，疑似因太過忘我未察覺已漲潮，待驚覺時已無法下車受困車內，緊急撥打電話求救，警消獲報緊急出動IRB 3台及9車25人前往救援，警消趕抵現場時車子已即將滅頂，受困的情侶爬上車頂上求救，所幸歷時約40分鐘與海拚搏終於將人平安救上岸，結束一場虛驚。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心於今日凌晨00時06分接獲118海巡轉報，指稱成功海灘往昔果山海灘方向有民眾受困車內，因海水漲潮無法下車。消防人員抵達現場後分由尚義海堤及后湖海水浴場處下2艇，沿著成功海灘往昔果山海灘方向實施雙向搜尋，小隊長蔡承霖率隊員黃志中、林匯耀駕駛IRB艇前往救援，經搜尋後於昔果山海灘附近發現受困者。

現場救援人員指出，因適逢海水漲潮，車子即將滅頂，受困的2位民眾站在車頂上求救，因當時海水漲潮，浪潮洶湧，四周佈滿軌條砦，環境險峻，船艇多次嘗試靠近，仍無法順利接近，此時帶隊官小隊長蔡承霖考量若不儘速救援，受困者恐將有滅頂之可能，遂當機立斷指派隊員黃志中攜帶救生衣、以活餌救援方式下艇游泳，於00時43分接近受困者，待提供民眾救生衣穿戴好後，便由黃員以拖拉方式搶救2位民眾於00時49分上岸，經上岸後檢視受困2員並無任何受傷情況。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋表示，此次救援成功仰賴平日同仁訓練確實，方能排除萬難，克服惡劣地形，終順利接近受困者，在此也呼籲民眾於海邊進行水上活動時，應確認現場是否為合法安全之活動區域，並掌握活動時程，海水潮汐時間亦應先行確認，以免發生危險。