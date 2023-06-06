一名網友表示，來台旅遊的日本人看到台灣人違規停車，臉上沒有任何歉意、一副無所謂態度，問「家庭或學校是不是都沒在教？」直呼不想再來了，貼文引發議論，多數網友也有感，認為台灣人很多事習慣成自然，就變成理所當然，但也有人認為每個國家都有優缺點，到當地旅遊應入境隨俗。

原PO昨（5）日於PTT八卦板指出，來台灣旅遊的日本人看到台灣人違規停車，都一副無所謂也沒有不好意思的樣子，質疑「家庭或學校是不是都沒在教？」還說來台灣看到這景象覺得很困擾，不想再來了，讓原PO頓時無法反駁。

貼文曝光，網友炸鍋留言，多數人認為很多是日積月累、養成的壞習慣，「沒救了啦！已習慣成自然，成理所當然，成名正言順」、「習慣成自然就不會不好意思囉」、「開車上路馬上能看出台灣人的本性」、「這就是鬼島生存法則，久了就習慣」、「日常當然不奇怪」。

也有人分享去日本旅遊觀察到的狀況，「昨天看人去大阪玩的實況，日本行人也會闖紅燈，地上也是很多煙蒂」、「我人在九州，日本人都狂闖紅燈」。另也有人嗆「來台灣旅遊，還以為是在日本嗎？」、「不爽不要來，入境隨俗好嗎？」