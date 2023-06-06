據澳洲一家智庫最新發表分析報告指出，中國在一些關鍵軍事技術的研究遙遙領先，以至於美國及其主要盟友可能永遠無法趕上。該項研究發現，中國在「高超音速、電子戰和關鍵海底能力方面處於明顯領先優勢」，並進一步警告，中國的領先優勢突出之下，以至於未來可能主導這些領域的技術突破。

分析進一步發現，在高超音速方面，10家領先的研究機構中有9家位於中國，而所有10個頂級海底無人潛航器研究機構都在中國。

與以高超音速飛行但沿設定軌跡飛行的彈道導彈不同，高超音速武器儘管以５倍音速飛行，但其機動性很強。憑藉高超音速等一些技術，中國產生超過73％的高影響力的研究，超過了美國和其次的8個國家總和。

根據VOA美國之音報導，澳洲戰略政策研究所（ASPI）6日根據對引用率最高的前10％研究論文的審閱發布調查結果，顯示中國在23個關鍵類別中的19個類別中處於領先地位，其中包括一些可能在北京推動印太及其他地區的軍事優勢方面發揮重要作用的類別。

分析還發現，有跡象表明，中國正在利用西方研究機構為自己謀取益處。澳洲戰略政策研究所表示，超過14％的「高影響力」中國作者，撰寫最常被引用的論文的人，在美國、澳洲或英國接受了研究生教育培訓。這類研究人員撰寫高超音速探測的比例接近20％，關於電子戰的比例接近18％。

然而在某些領域，美國及其盟國仍保持優勢。澳洲戰略政策研究所表示，美國在自動系統、量子計算和量子傳感器、人工智慧的某些領域以及保護性的網路安全方面的高影響力研究仍處於領先地位。