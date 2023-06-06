分析師表示，台股開高震盪走高，台積電今日股東會中，董事長劉德音說，看見市場需求，準備迎接明年成長，這個好消息應該能支撐台積電的表現。目前技術面與籌碼面強勢，指數維持短多趨勢不變，惟須留意5月漲多後，6月可能出現良性的回檔，預估指數區間將落在萬六之上一萬點的大箱型區間。

盤面上，台積電(2330)今日股東會，近500座位坐無虛席，股價開低走高，守在平盤上方；昇陽半導體(8028)5月營收創高，漲幅逼近4%；智邦(2345)為台積電供應鏈一員，股價漲幅在3%以上；暑假即將到來，鳳凰(5706)、夏都(2722)、燦星旅(2719)等，漲幅在3~4%不等；華新(1605)今日除息，多頭伺圖挑戰一日填息；士紙(1903)土地開發案動起來，股價飆鎖漲停板48.85元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股在5月份受惠於AI題材大放異彩，大漲6.4%，在全球主要股市中僅次於費城半導體指數15.3%與日經225指數7%漲幅，且漲勢已延續三週，而本週5日蘋果將舉辦一年一度WWDC開發者大會，本次會議聚焦三大重點，包括多款新Mac同步登場、MR虛擬實境頭戴式裝置、全新OS作業系統等，雖然市場對於終端銷售仍存在雜音，但預料WWDC題材有利相關供應鏈股價走勢，有望進一步帶動台股多頭動能。

廖炳焜指出，目前進入景氣底部，主計處下修2023年實質經濟年增率至2.04%，而5月台灣製造業採購經理人指數(PMI)為41.3，不僅為連續三個月緊縮，更是再度出現創指數編製以來的次低紀錄，其中新增訂單、生產持續下滑，存貨持續緊縮，顯示景氣仍未脫離低迷，至於非製造業經理人指數(NMI)雖連續七個月擴張，指數仍下滑至52，不過，全年經濟仍維持前低後高格局。