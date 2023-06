搶高端餐飲商機,台北花園大酒店邀請西班牙米其林一星與雷普索爾美食指南(Repsol Guide)一顆太陽雙殊榮的「Alejandro Serrano Restaurant」餐廳主廚亞歷山卓.塞拉諾(Alejandro Serrano),自6月9日至6月11日客座館內「PRIME ONE牛排館」,主廚套餐6道餐點+1道甜點售價4,680元+10%,廚套餐加Wine Pairing(6款酒)5,880元+10%,用餐每客再贈500元PRIME ONE牛排館抵用券可下次使用。

亞歷山卓.塞拉諾 出生於西班牙埃布羅河畔米蘭達,家族以經營餐廳為主,在餐飲世家中,意識到對美食的熱情,並就此立下有朝一日成為主廚的志願。先後在三星主廚-安尼柯艾夏(Eneko Atxa)的Azurmendi餐廳及大衛·穆諾茲(Dabiz Muñoz)的DiverXo餐廳習藝,憑著對料理豐沛的創意與熱情,使得Alejandro Serrano成為西班牙最亮眼的閃耀之星。

亞歷山卓.塞拉諾在2019年開設了一家屬與自己的同名餐廳Alejandro Serrano Restaurant, 2021年就獲得米其林美食指南一顆星的肯定,為目前西班牙史上最年輕的米其林星廚,2022年更上一層樓,榮獲西班牙雷普索爾(Repsol)的太陽美食評鑑一顆太陽的殊榮,更入選富比士雜誌歐洲版(Under 30 Europe)30歲以下年輕領袖傑出青年。

雷普索爾(Repsol)是世界最具代表性的石油企業之一,更致力於西班牙、葡萄牙的旅遊、美食發展,每年由西班牙皇家美食學院的好友協會(The Association of Friends of the Spanish Royal Academy of Gastronomy)和美食公會(Good Food Guild)所挑選出傑出的餐廳頒予雷普索爾(Repsol Guide)的太陽評鑑,評分項目包含了卓越的烹飪技術、食材的品質及對於在地料理的尊重與應用、葡萄酒選單,當然也包括了餐廳的服務。

雷普索爾(Repsol Guide)的美食指南出版於1979年,至今已有超過40年的歷史,評選出超過五百家餐廳頒予一至三顆太陽,其公正與專業性,對於當地的餐廳與廚師們而言,是最高聲望及榮譽的獎項,象徵著廚藝的卓越與精湛,對於美食饕客與旅客的影響力相當於法國的米其林評鑑。

【禁止酒駕,飲酒過量有害健康】