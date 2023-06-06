搶高端餐飲商機，台北花園大酒店邀請西班牙米其林一星與雷普索爾美食指南（Repsol Guide）一顆太陽雙殊榮的「Alejandro Serrano Restaurant」餐廳主廚亞歷山卓．塞拉諾（Alejandro Serrano），自6月9日至6月11日客座館內「PRIME ONE牛排館」，主廚套餐6道餐點＋1道甜點售價4,680元＋10％，廚套餐加Wine Pairing（6款酒）5,880元＋10％，用餐每客再贈500元PRIME ONE牛排館抵用券可下次使用。

亞歷山卓．塞拉諾 出生於西班牙埃布羅河畔米蘭達，家族以經營餐廳為主，在餐飲世家中，意識到對美食的熱情，並就此立下有朝一日成為主廚的志願。先後在三星主廚-安尼柯艾夏（Eneko Atxa）的Azurmendi餐廳及大衛·穆諾茲（Dabiz Muñoz）的DiverXo餐廳習藝，憑著對料理豐沛的創意與熱情，使得Alejandro Serrano成為西班牙最亮眼的閃耀之星。

亞歷山卓．塞拉諾在2019年開設了一家屬與自己的同名餐廳Alejandro Serrano Restaurant， 2021年就獲得米其林美食指南一顆星的肯定，為目前西班牙史上最年輕的米其林星廚，2022年更上一層樓，榮獲西班牙雷普索爾（Repsol）的太陽美食評鑑一顆太陽的殊榮，更入選富比士雜誌歐洲版（Under 30 Europe）30歲以下年輕領袖傑出青年。

雷普索爾（Repsol)是世界最具代表性的石油企業之一，更致力於西班牙、葡萄牙的旅遊、美食發展，每年由西班牙皇家美食學院的好友協會（The Association of Friends of the Spanish Royal Academy of Gastronomy）和美食公會（Good Food Guild）所挑選出傑出的餐廳頒予雷普索爾（Repsol Guide）的太陽評鑑，評分項目包含了卓越的烹飪技術、食材的品質及對於在地料理的尊重與應用、葡萄酒選單，當然也包括了餐廳的服務。

雷普索爾（Repsol Guide）的美食指南出版於1979年，至今已有超過40年的歷史，評選出超過五百家餐廳頒予一至三顆太陽，其公正與專業性，對於當地的餐廳與廚師們而言，是最高聲望及榮譽的獎項，象徵著廚藝的卓越與精湛，對於美食饕客與旅客的影響力相當於法國的米其林評鑑。

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