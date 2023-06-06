台北君悅酒店搶疫後高端餐飲商機，攜手長榮桂冠葡萄酒坊邀請香港米其林一星餐廳「Louise」主廚Franckelie Laloum，自6月8日起至10日客座館內「寶艾」西餐廳，5道法菜搭配4款酒莊精選極品佳釀，每位8,880元+10％，三天限量晚宴180席。Franckelie廚藝資歷逾25年，擁有法國、土耳其、日本頂級米其林餐廳工作經歷。他曾於法國米其林三星餐廳Maison Pic、土耳其米其林二星Hotel Mardan Palace Antalya司廚，亦曾任職於法國坎城米其林三星 Hotel Majestic, Restaurant La Villa des Lys、法國坎城米其林三星 La Palme d'Or、巴黎米其林三星Pavillon LEDOYEN等餐廳歷練。

Franckelie 主廚自2011年起轉往亞洲發展，2011年至2014年於上海浦東香格里拉酒店的現代歐洲菜餐廳「翡翠 36」擔任主廚，期間與此餐廳榮獲2013年亞洲最佳50大餐廳以及2013年、2014年上海最佳飯店餐廳肯定。隨後加入東京麗思卡爾頓酒店擔任行政副總廚，負責全日餐廳運行。2015年起接任日本東京The Ritz-Carlton西餐總廚，期間亦帶領旗下AZURE 45獲得米其林一星榮耀。

2020年加入於新加坡經營米其林三星 Odette的名廚好友Julien Royer在香港中環開設的Louise餐廳，擔任行政總廚一職，開幕半年即為餐廳摘下米其林一星。Franckelie此次各客座君悅酒店「寶艾」餐廳，套餐菜式有上「天使髮麵、法國馥璞魚子醬、黑松露」、「寶島白蘆筍、煙燻蛋黃醬」、「清蒸日本金目鯛、番茄皮奎諾辣椒、番紅花魚醬汁」、「烤澳洲M5和牛菲力、煙燻貢布胡椒佐澳洲冬季黑松露」，以及甜點「愛文芒果、百香果、大溪地香草雪糕」等5道菜式，搭配4款酒莊精選極品葡萄佳釀。

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