近期，美國財政部以銷售壓片機、模具等設備涉芬太尼為由，宣佈制裁7個大陸企業實體和6名個人，大陸商務部官網6日對此回應，中方一貫厲行禁毒，並本著人道主義精神盡力幫助美方應對解決芬太尼問題。美方罔顧事實，以所謂向美國和墨西哥銷售的壓片機、模具設備可被用於製造芬太尼為由，對中方實體和個人進行制裁，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁自身治理不力責任。中方對此堅決反對，將堅定維護中方企業和個人的合法權益。