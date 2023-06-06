雲林區漁會麥寮辦事處屋齡36年，每逢下雨就漏水損及電腦設備，漁業署補助1700萬元、縣府1000萬元、台塑企業挹注1000萬元、區漁會自行籌措700多萬元新建，今（6日）動土預計一年半完工。
新辦事處位於現址的500公尺外，面積744.1平方公尺，將耗資4400萬元興建3層樓高建物，一樓作為漁民業務的洽公平台，二、三樓作為家政班、四健會、產銷班研習的會議場所。
雲林縣長張麗善、立委林文瑞、縣議員蘇國瓏、吳蕙蘭、許留賓等人出席6日上午動土典禮。
張麗善表示，目前使用的辦公室自1987年使用迄今36年，建築已老舊，空間也不敷現今使用需求，雲林區漁會積極奔走興建，今日能動土是地方大事。
區漁會總幹事林傳育表示，每逢雨季室內必淹水、天花板漏水，電腦設備損壞常修理也不堪其擾，戶外空間不足每逢大活動就塞車，漁民抱怨連連，新建一處合乎現代使用的新大樓刻不容緩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。