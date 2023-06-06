雲林區漁會麥寮辦事處屋齡36年，每逢下雨就漏水損及電腦設備。（周麗蘭攝）

雲林區漁會麥寮辦事處屋齡36年，每逢下雨就漏水損及電腦設備，漁業署補助1700萬元、縣府1000萬元、台塑企業挹注1000萬元、區漁會自行籌措700多萬元新建，今（6日）動土預計一年半完工。

新辦事處位於現址的500公尺外，面積744.1平方公尺，將耗資4400萬元興建3層樓高建物，一樓作為漁民業務的洽公平台，二、三樓作為家政班、四健會、產銷班研習的會議場所。

雲林縣長張麗善、立委林文瑞、縣議員蘇國瓏、吳蕙蘭、許留賓等人出席6日上午動土典禮。

張麗善表示，目前使用的辦公室自1987年使用迄今36年，建築已老舊，空間也不敷現今使用需求，雲林區漁會積極奔走興建，今日能動土是地方大事。

區漁會總幹事林傳育表示，每逢雨季室內必淹水、天花板漏水，電腦設備損壞常修理也不堪其擾，戶外空間不足每逢大活動就塞車，漁民抱怨連連，新建一處合乎現代使用的新大樓刻不容緩。