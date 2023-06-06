台中賴姓高中生命案疑雲重重，賴母指控夏家父子謀財害命，委託法醫高大成相驗，追出諸多他殺疑點，引爆外界關注。台中檢方今天3度傳訊賴母，據了解，法醫鑑定報告出爐，與家屬先前的想法「有所出入」，檢方與家屬釐清相關疑慮，並進一步追查。

賴姓高中生由生父贈與30筆房產，生父在今年4月下旬過世，賴男5月4日與夏男登記結婚後2小時，即夏家10樓墜樓身亡，檢方5日約談夏男、相驗遺體、賴母等人調查，檢方將夏男列為被告，訊後依涉犯殺人罪，以30萬元交保。

賴母19日由議員陪同召開記者會，指控夏家父子謀財害命，並委託法醫高大成驗屍及勘驗現場調查，持續提出遭「下毒」，加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」及發現右手有4個可疑針孔、頸部有勒痕等諸多他殺疑點，但檢方基於偵查不公開，均未對外界說明，僅強調，尚須法醫鑑定報告出爐，引起社會譁然。

檢方22日、23日相繼傳訊夏家父子及賴母調查後，今天第3度傳訊賴母，據了解，法醫鑑定報告已出爐，鑑定報告結果與家屬之前的質疑有所出入，檢方與家屬進行溝通及調查，進一步釐清案情。

據了解，檢察官會同法醫相驗時，發現死者肋骨穿刺臟器，研判應是高處墜落，至於死者的手部針孔及頸部勒痕等，應是救護人員急救時使用針劑及護頸所致。

中檢表示，案發後，針對可疑事證已進行相關偵查作為，除取相關監視影像、被告、死者及其他相關人等通聯紀錄、就醫紀錄、車行紀錄，同時實施相驗、解剖、勘驗、鑑定毒藥物、生物跡證、指紋等，並搜索、扣押、數位採證及地毯式搜尋，約詢相關證人進行等偵查作為。

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