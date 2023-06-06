陳俊聖表示，由於電腦已經是成熟產業，宏碁也積極尋找突破口，在幾十個市場尋找機會，目前宏碁集團旗下已公開發行的公司有10家，其中也包括AI相關領域，像宏碁資訊(6811)市值已經超過100億元，而倚天酷碁-創(2432)自5月31日掛牌以來，每天都漲停，我們也開放原始股東認股。宏碁已由品牌公司轉型為生活風格的企業。

陳俊聖表示，2022年宏碁推出了多元且創新的電腦及顯示器產品，擴展使用可回收材料製成的Vero產品線，並積極開拓非電腦及顯示器產品的事業。去年受通貨膨脹、地緣政治及Covid-19疫情的持續性影響，對許多產業來說皆為極具挑戰的一年。宏碁隨著生活型態的轉變持續創新，並根據營運需求機動調整策略，專注保持產業動能，邁向更永續的未來。

2022年宏碁全年合併營收新台幣2754.24億元，營業淨利為新台幣69.28億元，稅後淨利新台幣50.04億元，每股收益（EPS）為新台幣1.67元。宏碁其他業務（非電腦或顯示器）佔總收入21.7%，年成長11.9%。除此之外，宏碁在台灣的專利申請排名第二，在AI輔助醫療領域擁有多項專利，並擁有300多項散熱技術專利。宏碁於2018-2022年期間獲得享譽全球的iF設計獎「全球50強公司」（7128 間企業之中）的稱號。

陳俊聖表示，宏碁持續實踐2025年的目標，達成在個人電腦及顯示器中使用20至30%的消費後回收（PCR）塑料，並全集團訂於2035年使用100%的可再生電力。此外，宏碁永續發展平台「Earthion」的影響力持續擴大，讓員工及供應鏈夥伴共同攜手面對環境挑戰；宏碁透過透明揭露和Earthion使命下的行動，使環境、社會和治理（ESG）的行動獲得全球認可，且在2022年納入多項全球永續發展指數。宏碁連續三年獲S&P Global永續年鑑評選為名列全球前5%企業；連續九年入選MSCI ESG領導者指數，並在分類中獲得AAA最佳評級；入選道瓊永續新興市場指數（DJSI）成分股；更首次獲EcoVadis 永續評鑑平台(Sustainability Rating）永續發展最高評等白金級，為全球前1%企業；且連續七年入選富時社會責任新興市場（FTSE4Good）指數。