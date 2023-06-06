百萬YouTuber蔡阿嘎，日前一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片慘遭炎上，讓他緊急下架並公開道歉，沒想到網友似乎不買帳，挖出他在年初拍攝，以「比噴水評價還低的火雞肉飯，到底多難吃?」為名的影片，接著怒轟：「是否也比照日本道歉」。

蔡阿嘎年初上架「比噴水評價還低的嘉義火雞肉飯，到底還能多難吃？」為名的影片，指出上次員工旅遊時，被所有人狂嫌不好吃，沒想到事後在網路搜尋，竟找到有比「噴水」還難吃的雞肉飯，指出評判標準以Google評價為主，而找到的這4家比噴水的2.8顆星還低，對此，老婆二伯表示：「看到哪個評價，我都不敢走進去」，不過一行人仍到場試吃，吃完後的傻眼反應全寫在臉上，引起網友熱議，這支影片至今也累積46萬人點閱。

【美食糾察隊#7】試吃網友Google評價比噴水還低的火雞肉飯店家！。(影片／蔡阿嘎Youtube)

而在「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片遭炎上後，這支近半年前的影片再次被網友挖出，紛紛怒斥：「要不要出來道歉啦！難道你只跪日本嗎」、「這個需要也比照日本道歉嗎」、「有種就自己開一家店來賣火雞肉飯啊」，但也有不少人持相反意見：「Google一星評論的人可以當鍵盤俠亂罵，就不准蔡阿嘎拍成影片，雙標了」、「我覺得阿嘎這樣拍又沒啥問題，只是因為公眾人物被放大檢視」。

蔡阿嘎稍早為近日爭議再發聲明，對於遭捲入風波的5間日本餐廳致上歉意，強調「完全是自己的疏失及錯誤」，對於身為一名公眾人物，他意識到擔負的是更多社會責任，未來會再更加注意拍攝事項。