副總統賴清德日前透露，規畫將已除役的核能機組維持緊急可使用，遭質疑「非核鬆動」，蔡英文總統昨說，如果在非常困難的緊急狀態狀況下才會考慮，「非核家園政策還在，不必擔心」。民眾黨主席、總統參選人柯文哲6日在日本受訪直言，他知道反核是民進黨的神主牌，可是現在就是面對問題，不能緊抱神主牌，不顧事實，另也點名國民黨總統參選人侯友宜面對核廢料問題，「出來江湖混的最後都要還」。

蔡英文昨說，賴清德所陳述的，是針對極端的緊急狀態做回應，如果在非常困難的緊急狀態狀況下，也已窮盡了其他能源選項的時候，再進行這項考慮，並在「總統的緊急命令權力範圍」處理，「沒有說非核家園不見了，非核家園還在。」

柯文哲6日上午拜會立憲民主黨眾議員蓮舫，會後受訪被問起蔡英文對非核家園的說法，柯強調，就誠實面對問題，股神巴菲特會從台積電撤資，台海安全是一個問題，其實另外一個問題，他看是缺電問題，台灣人民還是要很誠實的面對問題，「護國神山」不是沒有代價，因為台積電是一個高耗電產業，他今天早上才讀到資料，台灣的GDP大概占日本的12％左右，可是台灣的耗電量是日本的30％。

柯文哲認為，台灣目前的產業是屬於高耗電產業，能源夠不夠、電夠不夠是供跟需，既然台灣已經有一個很高耗電的產業，那就要開始很嚴肅思考，變成要增加電的供應量，他每次說，「你不能說我要台積電，啊我不要核電」，這真的要開始做取捨。

柯表示，政府還是要很誠實面對問題，2025年把核電停掉，明明再生能源追不上來，現在把它停掉，再生能源還沒有擴展到那個程度，中間那個缺額要怎麼解決？政府就很誠實面對國民說，「欸這是我們面對的問題」，看要怎麼解決。

他主張，現階段最安全的還是核二、核三要延役，不能2025就把它關掉，關掉明明電就不夠，電夠不夠拿出來算就知道，除非經濟都不要成長，經濟要成長，用電量也繼續在上升，「那台積電要不要嘛？台南跟高雄廠要不要真的擴廠完成？」

柯文哲說，現在一家台積電就用掉5％的核電，等到南部廠區全部完成，耗電量會占全台灣的10％，這是一個很真實的問題。他呼籲，政府講實話就好，「不要為了意識形態」，他知道反核是民進黨的神主牌，可是現在就是面對問題，不能緊抱神主牌，不顧事實。

至於若當選總統會公投方式解決核電議題？柯直言，公投看得及來不及，一上任2024年5月，不馬上做的話，核三根本來不及公投，一般延役都要準備，延役不是說時間到了繼續用，核能發電廠的延役還是有一些SOP的，這個要花時間，所以根本就沒有時間在搞什麼公投。

被問起如何處理核廢料，柯文哲表示，該怎麼處理就怎麼處理，核廢料將來就是侯友宜要面對的問題，當時核一核二的核廢料儲存槽，不發使照、建照，不讓它蓋儲存槽，現在侯要說擁核也不對，常常是這樣，凡走過必留下痕跡，有時候比較通俗的話，「出來江湖混的最後都要還」。

媒體追問，侯友宜有必要跟大家說明核廢料怎麼處理？柯文哲直指，侯友宜本來就要說明，當時反核狀況下，大家也不要當壞人，侯友宜就不要核准，因為當時核一、核二要關，問題現在就很明顯，關掉就是有問題，缺電，人家就開始說，當時核一、核二要延役時什麼原因卡住，就是新北不發建照。他說，有些事情不用怪來怪去，就事情已經發生，現在台灣缺電是個事實，政府也不要睜眼說瞎話。