2020年立法院審查監察院人事案時爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她，范雲指陳涉及性騷擾並提起民事訴訟求償，台北地方法院一審判陳須賠償8萬元，上訴後，北院二審判決駁回，陳雪生須賠8萬元確定。

台北地院一審認為，2020年7月14日在立法院議場陳的肚子確有碰到范女的背部，否則陳不會直接表示「肚子」碰觸並不會懷孕，且范女主張陳碰觸身體時，陳說「我又不是餓死鬼、神經病、往自己臉上貼金」等。

法官認為，陳雪生的肚子碰觸范雲的背部後，她已表示不舒服，但陳竟仍公開表示肚子碰觸並不會懷孕等，以女性生理特有現象及表徵等，具有特定性別之嘲諷、貶抑等回言論回應，致范雲感受冒犯、敵意及羞辱，有損范雲的人格尊嚴，構成性騷擾，考量權利侵害的程度等，判陳須賠償8萬元。

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