政壇性騷事件連環爆，一名女導演5日發長文指控，2010年民進黨H姓政治人物曾以開會名義載她去汽車旅館，並迂迴表示可以實現她的理想，條件是「偶爾讓他任性一下」，還在觸碰她身體部位後嘗試用現金封口；被點名的前陳菊辦公室主任洪智坤深夜道歉。對此，監察院長陳菊6日稱深感震驚、愧疚，「不可原諒！我們在此給予最嚴厲的譴責。」

女導演長文一出，不少人尋著線索，質疑是洪智坤所為，洪也在6日凌晨於臉書發文表示，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關。」更強調，「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯。」

針對洪智坤性騷導演一事，陳菊辦公室稍早發布聲明，稱陳昨晚知悉此事後極感震驚，導演因為替當時的競選團隊工作而遭遇此事，她感到非常難過與愧疚。

陳菊指出，導演所遭遇的已非洪智坤所言「不好的感受」，而是嚴重的性騷擾，「不可原諒！我們在此給予最嚴厲的譴責，希望洪君能誠實並嚴肅面對此事。」

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