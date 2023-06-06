台積電2023年首季合併營收5086.33億元，季減18.69％、年增3.58％，歸屬母公司稅後淨利2069.87億元，季減30.05％、仍年增2.1％，每股盈餘7.98元，均創同期新高。毛利率56.33％、營益率45.46％，雖分創近4季、5季低，仍分創同期新高及次高，優於財測預期。

台積電預期第二季合併營收介於152～160億美元，季減4.3～9.1％、年減11.9～16.3％，假設以新台幣平均匯率30.4元下，中位數為新台幣4742.4億元，季減6.76％、年減11.21％，為近1年半低點。毛利率52～54％、營益率39.5～41.5％，為近1年半、近2年低點。

魏哲家表示，台積電首季法說時下修今年不含記憶體的半導體產業營收至年減中個位數，其中晶圓製造產業年減高個位數百分比。台積電預估今年美元營收將年減中個位數百分比（4～6％），受惠於強大技術領先及差異化，公司表現優於整體晶圓製造產業。

魏哲家指出，台積電預期上半年美元營收將年減約1成。不過，公司預期半導體市場上半年將緩步復甦，相信公司第二季將跨過業績周期低點，受惠於客戶新產品問世，可望使公司下半年營收表現將優於上半年。