●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示在談到美國服務業數據意外疲弱時表示，就聯準會而言，壞消息意味著經濟數據疲軟，但實際上是好消息，因為這讓聯準會更有可能暫停升息，並相信他們在降低通膨方面已經達到目的。

●與去年10月的低點相比，標普500指數已經反彈近20%，距離牛市僅差臨門一腳，但以Andrew Sheets為首的摩根士丹利策略師團隊出具報告指出，今年標普500指數成分股的每股盈餘估將下滑16%，這將給美股漲勢踩下剎車，「我們認為現在美國企業獲利正面臨下跌風險。不斷惡化的流動性在未來3個月將給股票估值帶來下行壓力，而隨著營收增長放緩和利潤進一步萎縮，我們也預期未來每股盈餘將令人失望」。大摩預期到今年底標普500指數將跌至3,900點（較上周五跌約9%），但也提到看好日本、台灣和韓國股市，並建議加碼長期美國公債等已開發市場政府債券和美元部位。

●花旗策略師Scott Chronert表示，人工智慧（AI）狂熱將會退去，在美國經濟可能陷入溫和衰退的背景下，該銀行維持標普500指數到今年跌來到4000點的預測不變，即較上周五收盤下跌約6%。

●Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，在上周五全面大漲後，市場正在喘口氣。這是消息非常清淡的一天，但這不是壞事，我們鞏固了部分最近取得的漲幅。

●前PIMCO執行長兼共同投資長、現為安聯保險首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，現在的市況，我認為是合適的，但有些事情我們還不知道，最大的問題就是聯準會。債限和銀行業壓力這些重大疑慮已經消退，接下來將取決於聯準會降低通膨的目標，如果該央行「承認2%是錯誤的目標」，那麼市場估值就會看起來比較合理。