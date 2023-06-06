中國國務院總理李強5日會見德國社會民主黨訪問代表團時強調，中國將持續放寬市場准入，加強知識產權保護力度，落實好外資企業國民待遇，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境
新華社報導，李強表示，中方高度重視對德關係和中德合作。當前國際形勢變亂交織，中德作為有影響力的大國，更應該堅守合作初心，保持戰略定力，加強對話協作，為世界注入更多穩定性、確定性。
李強指出，過去數十年中德經貿合作碩果累累，不僅促進了兩國優勢互補、共同發展，也給兩國人民帶來了實實在在的利益。他說，中方歡迎更多德國企業來華分享中國發展的新機遇，將持續放寬市場准入，加強知識產權保護力度，落實好外資企業國民待遇，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。
李強也強調，中方願與德方攜手維護產業鏈供應鏈穩定；希望德國社民黨發揮在德國內和歐洲政壇的重要影響，保持理性務實和對話合作的對華政策主基調，推動中德、中歐關係平穩健康發展。
據新華社引述，德國社會民主黨主席克林拜耳（Lars Klingbeil）表示，德方正積極籌備第七輪德中政府磋商，期待此次磋商取得豐富成果。德方讚賞中方繼續實行對外開放，認為「脫鉤」不是德中關係的選項。
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